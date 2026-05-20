Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 08:31

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь посоветовал обесточить водонагреватель перед отъездом в отпуск

Эксперт по ЖКХ рассказал, что важно сделать в квартире до отъезда в отпуск

Фото: 123RF.com/towfiqu

Поменять батарейки в датчиках дыма, оставить открытыми межкомнатные двери и обесточить накопительный водонагреватель важно перед отъездом на дачу или в отпуск. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, если в дом проведен газ, обязанностью каждого собственника является перекрытие вентилей даже перед непродолжительным отъездом. От этого зависит безопасность всех жильцов.

"После этого важно перекрыть подачу в квартиру холодной и горячей воды. Если это сделать, шанс затопить соседей снизится практически до нуля", – отметил эксперт.

В идеале стоит обесточить электрический щиток, однако это иногда невозможно, если нужно оставить включенными холодильник и сигнализацию. В таком случае важно хотя бы вручную выдернуть вилки всех остальных приборов из розеток, подчеркнул Бондарь.

Нужно обязательно обесточить накопительный водонагреватель, иначе при отсутствии давления или воды он может перегреться и сгореть.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Если в квартире установлен датчик дыма, перед отъездом стоит заменить в нем старые батарейки на новые. В противном случае заряд может упасть до критического минимума, и прибор начнет громко пищать раз в минуту. Это доставит беспокойство соседям и может закончиться вызовом МЧС и вскрытием квартиры, предупредил Бондарь.

Также эксперт посоветовал оставить открытыми все межкомнатные двери: это обеспечит максимальную циркуляцию воздуха и спасет от появления затхлого запаха.

Кроме того, желательно оставить номер своего телефона кому-то из соседей или живущим рядом родственникам, чтобы они могли незамедлительно сообщить в случае каких-либо аварийных ситуаций, заключил Бондарь.

Ранее эксперт напомнил, что россияне, отсутствующие в квартире более пяти календарных дней подряд, вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги. Для этого необходимо до переезда на дачу или в течение 30 суток после возвращения обратно в квартиру подать заявление в управляющую организацию, ТСЖ или в ресурсоснабжающую компанию.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика