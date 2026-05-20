Эксперт Бондарь посоветовал обесточить водонагреватель перед отъездом в отпуск

20 мая, 08:31Общество
Поменять батарейки в датчиках дыма, оставить открытыми межкомнатные двери и обесточить накопительный водонагреватель важно перед отъездом на дачу или в отпуск. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, если в дом проведен газ, обязанностью каждого собственника является перекрытие вентилей даже перед непродолжительным отъездом. От этого зависит безопасность всех жильцов.
"После этого важно перекрыть подачу в квартиру холодной и горячей воды. Если это сделать, шанс затопить соседей снизится практически до нуля", – отметил эксперт.
В идеале стоит обесточить электрический щиток, однако это иногда невозможно, если нужно оставить включенными холодильник и сигнализацию. В таком случае важно хотя бы вручную выдернуть вилки всех остальных приборов из розеток, подчеркнул Бондарь.
Если в квартире установлен датчик дыма, перед отъездом стоит заменить в нем старые батарейки на новые. В противном случае заряд может упасть до критического минимума, и прибор начнет громко пищать раз в минуту. Это доставит беспокойство соседям и может закончиться вызовом МЧС и вскрытием квартиры, предупредил Бондарь.
Также эксперт посоветовал оставить открытыми все межкомнатные двери: это обеспечит максимальную циркуляцию воздуха и спасет от появления затхлого запаха.
Кроме того, желательно оставить номер своего телефона кому-то из соседей или живущим рядом родственникам, чтобы они могли незамедлительно сообщить в случае каких-либо аварийных ситуаций, заключил Бондарь.
Ранее эксперт напомнил, что россияне, отсутствующие в квартире более пяти календарных дней подряд, вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги. Для этого необходимо до переезда на дачу или в течение 30 суток после возвращения обратно в квартиру подать заявление в управляющую организацию, ТСЖ или в ресурсоснабжающую компанию.