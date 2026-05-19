19 мая, 17:15Мэр Москвы
Собянин освободил от должностей 8 глав управ районов Москвы
Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты по собственному желанию. Об этом говорится в распоряжении Сергея Собянина, документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
Должности покинули:
- глава управы района Крюково Андрей Журавлев;
- глава управы района Крылатское Иван Лахно;
- глава управы района Северное Тушино Евгений Мамутов;
- глава управы района Арбат Юрий Нечаев;
- глава управы Савеловского района Игорь Овчинников;
- глава управы района Северное Бутово Алексей Прокудин;
- глава управы района Кузьминки Олег Пундель;
- глава управы района Восточное Измайлово Сергей Титов.
Ранее сообщалось, что до 1 июня численность госслужащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции, сократится на 15%.
Экономист Никита Масленников подчеркивал, что такие меры позволят повысить эффективность столичного бюджета. Он уточнял, что бюджетная оптимизация означает дальнейшее развитие мегаполиса.