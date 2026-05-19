Собянин освободил от должностей 8 глав управ районов Москвы

Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты по собственному желанию. Об этом говорится в распоряжении Сергея Собянина, документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Должности покинули:



глава управы района Крюково Андрей Журавлев;

глава управы района Крылатское Иван Лахно;

глава управы района Северное Тушино Евгений Мамутов;

глава управы района Арбат Юрий Нечаев;

глава управы Савеловского района Игорь Овчинников;

глава управы района Северное Бутово Алексей Прокудин;

глава управы района Кузьминки Олег Пундель;

глава управы района Восточное Измайлово Сергей Титов.

Ранее сообщалось, что до 1 июня численность госслужащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции, сократится на 15%.

Экономист Никита Масленников подчеркивал, что такие меры позволят повысить эффективность столичного бюджета. Он уточнял, что бюджетная оптимизация означает дальнейшее развитие мегаполиса.