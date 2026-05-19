19 мая, 17:15

Мэр Москвы

Собянин освободил от должностей 8 глав управ районов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты по собственному желанию. Об этом говорится в распоряжении Сергея Собянина, документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Должности покинули:

  • глава управы района Крюково Андрей Журавлев;
  • глава управы района Крылатское Иван Лахно;
  • глава управы района Северное Тушино Евгений Мамутов;
  • глава управы района Арбат Юрий Нечаев;
  • глава управы Савеловского района Игорь Овчинников;
  • глава управы района Северное Бутово Алексей Прокудин;
  • глава управы района Кузьминки Олег Пундель;
  • глава управы района Восточное Измайлово Сергей Титов.

Ранее сообщалось, что до 1 июня численность госслужащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции, сократится на 15%.

Экономист Никита Масленников подчеркивал, что такие меры позволят повысить эффективность столичного бюджета. Он уточнял, что бюджетная оптимизация означает дальнейшее развитие мегаполиса.

