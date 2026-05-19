В Якутии эвакуируют фрагменты ракеты-носителя

Фото: телеграм-канал "Служба спасения Якутии"

В районах Якутии эвакуируют отделившиеся фрагменты ракеты-носителя "Союз-2.1б", рассказали в региональной службе спасения.

Отмечается, что в Вилюйском районе спасатели работают совместно с "Роскосмосом", а также с экологами из Якутска, Москвы и Хабаровска. Они замеряют уровни радиации почвы и водоемов. Другая группа спасателей приступила к эвакуации фрагментов ракеты в Алданском районе.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с космодрома Восточный 28 декабря 2025 года.

