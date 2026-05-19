РИА Новости: осужденная по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" попросила об освобождении

19 мая, 14:32

Осужденная по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" попросила об освобождении

Фото: РИА Новости/Данил Айкин

Бывший начальник инспекции гостройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, осужденная по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, попросила освободить ее от наказания из-за болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

При этом Комкова уже обращалась в суд с подобным ходатайством в октябре 2024 года. Однако тогда производство по материалу было прекращено в связи с тем, что ее адвокат отозвал ходатайство.

Комкова была приговорена к наказанию в виде лишения свободы в колонии общего режима в декабре 2021 года. Помимо этого, ей предписали оплатить штраф в размере 80 миллионов за крупную взятку, злоупотребление полномочиями и отмывание денег.

Свое наказание Комкова отбывает в ФКУ ИК-9 ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, из них 37 – дети. Больше 140 человек получили различные травмы.

Экспертиза показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предположительно, в осветительный прибор попала талая вода с крыши, что спровоцировало возгорание. Система пожара тушения при этом была в нерабочем состоянии.

