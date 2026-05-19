19 мая, 11:58

В Росавиации заявили, что снятие ограничений с Azur Air обсудят с руководством

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Вопрос о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air планируется обсудить на следующей встрече с руководством перевозчика, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Он также добавил, что перевозчик уже устранил ключевые замечания. Новая встреча намечена на площадке агентства.

Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня 2026 года. Соответствующий приказ был подписан главой Ядровым.

Данное решение было принято на основе внеплановой проверки деятельности компании, которая проводилась сотрудниками Ространснадзора с 19 февраля по 5 марта. Поводом послужила серия авиационных событий, связанных с техническими неисправностями воздушных судов перевозчика, а также с задержками и отменами рейсов.

"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы в ОАЭ с 1 июня

