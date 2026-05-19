19 мая, 09:20

Происшествия

Промышленный объект загорелся в Ярославской области после атаки БПЛА

Промышленный объект загорелся в Ярославской области в результате атаки БПЛА. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Михаил Евраев, передает RT.

Как рассказал губернатор, атака дронов на регион произошла рано утром во вторник, 19 мая. В основном они все были ликвидированы средствами ПВО, однако один беспилотник попал в промышленный объект.

Сейчас специальные службы занимаются тушением огня, добавил Евраев. Пострадавших нет.

Ранее две автоцистерны со сжиженным газом загорелись на трассе в Херсонской области после атаки вражеского БПЛА. В результате пострадал мужчина, он получил ожоги первой и второй степени. Врачи оказали ему необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

