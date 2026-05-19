Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd von Jutrczenka

Россия выдала агреман новому послу Германии Клеменсу фон Гетце. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на немецкое посольство в РФ.

В дипмиссии уточнили, что Гетце вступит в должность посла в Москве ориентировочно в июле. До этого дипломат возглавлял дипмиссии ФРГ в Тель-Авиве, Пекине, Токио и Мехико.

Ранее Москва выдала Минску агреман на назначение послом Белоруссии в России Юрия Селиверстова. До этого Селиверстов занимал должность министра финансов в республике.

Белорусский президент Александр Лукашенко также назначил Селиверстова представителем республики в интеграционных структурах.