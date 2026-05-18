18 мая, 23:20

Трамп отложил удар по Ирану, запланированный на 19 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный на 19 мая удар по территории Ирана. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он принял такое решение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые убеждены, что в ходе текущих переговоров будет заключено соглашение, приемлемое для США, а также для всех стран Ближнего Востока.

"Важно отметить, что данная сделка будет включать в себя запрет на ядерное оружие для Ирана! Исходя из моего уважения к вышеупомянутым лидерам, я дал указание министру обороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниэлу Кейну и вооруженным силам США, что мы не будем проводить запланированное на завтра (19 мая. – Прим. ред.) нападение на Иран", – отметил Трамп.

Вместе с тем американский президент приказал войскам быть готовыми к проведению полномасштабного наступления на Иран, если приемлемая сделка не будет достигнута.

Ранее СМИ сообщали, что США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против нефти из республики. По информации журналистов, Тегеран настаивает на снятии всех санкций. Однако Вашингтон готов только на отмену санкций Минфина до момента достижения окончательного соглашения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон пытается вести продуктивные переговоры с Тегераном, однако последнее предложение иранской стороны по урегулированию конфликта Трамп назвал неприемлемым.

