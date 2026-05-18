Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 21:55

Спорт

Финляндия обыграла США в матче группового этапа ЧМ по хоккею

Фото: 123RF.com/thesohailmart

Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу финских спортсменов. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ленни Хямэенахо (7-я и 22-я минуты), Патрик Пуйстола (9-я минута), Аату Ряти (15-я минута), Саку Мяеналанен (22-я минута) и Антон Лунделль (47-я минута). В проигравшей команде отличились Мэтт Коронато (8-я минута) и Райан Леонард (44-я минута). После пятой пропущенной шайбы американского вратаря Джозефа Уолла заменил Девин Кули.

Финская сборная одержала третью победу в трех играх и заняла первое место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков. Соединенные Штаты с тремя очками располагаются на 5-й строчке. В следующем матче, который состоится 21 мая, сборная Финляндии сыграет с командой Латвии. Американские хоккеисты 20 мая встретятся с немцами.

В чемпионате мира участвуют 16 сборных, которые разделены на 2 группы. 4 лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей команде из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Швеция, Финляндия и Чехия откажутся играть в Кубке мира по хоккею 2028 года, если в турнире будет участвовать Россия. В настоящее время окончательного решения о приглашении российской команды нет, уточнил комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмэн. Решение о том, кого приглашать на соревнования, принимает организация.

Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира с флагом и гимном

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика