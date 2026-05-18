Финляндия обыграла США в матче группового этапа ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу финских спортсменов. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ленни Хямэенахо (7-я и 22-я минуты), Патрик Пуйстола (9-я минута), Аату Ряти (15-я минута), Саку Мяеналанен (22-я минута) и Антон Лунделль (47-я минута). В проигравшей команде отличились Мэтт Коронато (8-я минута) и Райан Леонард (44-я минута). После пятой пропущенной шайбы американского вратаря Джозефа Уолла заменил Девин Кули.

Финская сборная одержала третью победу в трех играх и заняла первое место в турнирной таблице группы А, набрав 9 очков. Соединенные Штаты с тремя очками располагаются на 5-й строчке. В следующем матче, который состоится 21 мая, сборная Финляндии сыграет с командой Латвии. Американские хоккеисты 20 мая встретятся с немцами.

В чемпионате мира участвуют 16 сборных, которые разделены на 2 группы. 4 лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей команде из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Швеция, Финляндия и Чехия откажутся играть в Кубке мира по хоккею 2028 года, если в турнире будет участвовать Россия. В настоящее время окончательного решения о приглашении российской команды нет, уточнил комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмэн. Решение о том, кого приглашать на соревнования, принимает организация.