Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 19:46

Происшествия

Экс-депутат ГД Гаджиев заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию убийства

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Владимир Гердо (Магомед Гаджиев признан в РФ иноагентом)

В Дагестане бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в России иноагентом) заочно приговорили к пожизненному заключению по делу об организации убийства. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Инстанция признала Гаджиева виновным по статьям "Организация убийства, совершенного организованной группой по найму" и "Вымогательство в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 900 тысяч рублей.

Его брат – бывший гендиректор Махачкалинского морского порта Ахмед Гаджиев – признан виновным в вымогательстве. Он получил 10 лет лишения свободы и штраф 900 тысяч рублей, рассказала Мамаева.

Согласно материалам дела, экс-депутат, действуя через посредников, организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова. В июне 2011 года Садикова и рядом находившегося племянника расстреляли в Махачкале. От полученных ранений они скончались на месте.

В мае 2023 года Гаджиева исключили из партии "Единая Россия" за действия, дискредитирующие фракцию. Тогда же Минюст внес его в реестр иностранных агентов. В феврале 2024-го МВД объявило бывшего депутата в розыск по уголовной статье.

Читайте также


судыпроисшествияполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика