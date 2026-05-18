Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами вводилось в аэропорту Домодедово. Меры также были вызваны необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Спустя время Росавиация объявила о снятии временных ограничений в авиагавани. Домодедово вновь начал принимать и выпускать гражданские самолеты в соответствии со штатным расписанием.