Путин обратится к жителям Китая в преддверии своего визита

Владимир Путин перед предстоящим визитом в Китай вместо подготовки традиционной статьи в местной прессе записал видеообращение к жителям этой страны. Об этом на брифинге заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая. Его поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По данным Кремля, президент планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином все экономические вопросы, актуальные для Москвы и Пекина. У России серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В российскую делегацию войдут вице-премьеры, в том числе Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие.