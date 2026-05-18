18 мая, 15:15

Политика
Tasnim: США согласились приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

США согласились приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Соединенные Штаты согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против нефти из республики. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

При этом, по словам собеседника агентства, Тегеран настаивает на снятии всех санкций. Однако Вашингтон готов только на отмену санкций Минфина до момента достижения окончательного соглашения.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон пытается вести продуктивные переговоры с Тегераном. Однако последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта американский лидер Дональд Трамп назвал неприемлемым.

Штаты, в свою очередь, выдвинули Ирану пять условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономика

