Выездные стажировки для участников федпроекта запущены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Выездные производственные стажировки организованы в Москве для поддержки участников федерального проекта "Производительность труда". Как сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, первая стажировка прошла на кондитерской фабрике "Победа".

Таким образом, началась серия мероприятий, на которых можно ознакомиться с лучшими практиками повышения эффективности производственных процессов.

По словам Багреевой, развитие компетенций в области повышения эффективности – одно из приоритетных направлений поддержки столичного бизнеса. Участниками федпроекта уже стали свыше 500 предприятий. Средний рост производительности труда в завершивших его компаниях превышает 50%.

"Выездные стажировки призваны расширить этот успех: они открывают участникам доступ к экспертизе признанных отраслевых лидеров, позволяют изучать передовой опыт и масштабировать проверенные инструменты. Это новый формат поддержки, который впервые вводится в Москве", – отметила Багреева, слова которой приводятся на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что руководители 15 предприятий из сфер обрабатывающей промышленности, энергетики, логистики, торговли и гостиничного бизнеса ознакомились с опытом ведущего российского производителя шоколада. Им продемонстрировали зонирование участков, удобную расстановку оборудования, а также продуманные маршруты движения сырья и готовой продукции.

Особое внимание участников было уделено современному технологическому парку – автоматизированные линии производства и упаковки, которые позволяют минимизировать ручной труд и обеспечивать стабильно высокое качество продукции.

Участники стажировки отметили, что представленные решения по оптимизации производственных потоков и автоматизации являются универсальными. Такие подходы к организации труда, по их мнению, можно эффективно масштабировать и внедрять в бизнес-процессы предприятий любых отраслей.

Кроме того, предприниматели познакомились с системой обучения сотрудников на предприятии, чей опыт в области управления персоналом стал ориентиром для многих организаций страны. Отмечается, что на фабрике выстроен полный цикл работы с кадрами – начиная с трудоустройства и заканчивая помощью новичкам через наставников. В связи с этим время адаптации новых сотрудников сокращается в четыре раза.

Также внимание было уделено системе стандартов и инструкций, которая помогает сотрудникам действовать слаженно и поддерживать бесперебойную работу предприятия.

Подобные стажировки намерены проводить на постоянной основе. Каждое мероприятие будет посвящено отдельному направлению повышения эффективности. Среди тем – организация производственных процессов, система обучения персонала, внедрение цифровых решений и совершенствование операционного управления. В результате стажировок запланирован выпуск онлайн-сборника лучших практик по повышению производительности труда.

Для экономики столицы стажировки, как ожидается, будут важным механизмом тиражирования успеха – предприятия смогут перенимать проверенные решения и внедрять их без долгого поиска и экспериментов, а город получит импульс к росту эффективности экономики.

Ранее сообщалось, что кластер "Ломоносов" стал ключевой площадкой для создания передовых технологий, обеспечив серьезный рост инвестиций, числа разработок и выручки резидентов. В нем расположились лаборатории, конструкторские бюро, испытательные центры и офисы 78 компаний-резидентов.