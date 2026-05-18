Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 11:09

Общество
Главная / Новости /

FT: падение рождаемости в мире совпало с распространением смартфонов и 4G

Снижение рождаемости в мире связали с распространением смартфонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Масштабный спад рождаемости во всем мире совпал с распространением смартфонов и мобильного интернета 4G. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Такой вывод эксперты сделали на основе анализа статистики численности населения и поисковых запросов в Google. По их мнению, снижение рождаемости во всем мире происходит по разным причинам, однако данный показатель резко упал именно в период распространения смартфонов и 4G. Специалисты указали, что он затронул все страны независимо от уровня доходов, культурных особенностей и демографической политики.

При этом в регионах, где интернет 4G появился раньше, показатель рождаемости уменьшался быстрее и сильнее. Согласно данным Университета Цинциннати, особенно заметно сократились случаи подросткового материнства. Исследователи предполагают, что это произошло из-за изменения модели общения молодежи под влиянием смартфонов: живое общение уменьшилось, а время, проводимое онлайн, резко увеличилось.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в мире растет доля пожилых людей, в том время как численность трудоспособного населения сокращается. Он назвал происходящее демографической катастрофой. По его словам, прежние опасения о перенаселении теряют актуальность.

Орешкин также указал на снижение рождаемости и уменьшение числа детей, что временно снижало нагрузку на экономику. Однако уже в ближайшие годы ситуация изменится. Ожидается, что к 2033 году этот баланс достигнет минимума, после чего нагрузка на работающее население начнет расти.

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика