18 мая, 06:58

Политика

В Австрии и Германии зафиксировали рост интереса к иммиграции в Россию

Фото: depositphotos/v.anisimov

Жители Австрии и Германии все чаще рассматривают возможность переезда в Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

По его словам, в настоящее время фиксируется устойчивый рост спроса на участие в Государственной программе по добровольному переселению соотечественников. Дипломат отметил, что круг заинтересованных лиц крайне разнообразен: среди них есть как те, кто давно обосновался в немецкоязычных странах, так и коренные жители Австрии и Германии, а также выходцы из бывшего Советского Союза, включая русских немцев.

Особое внимание генконсул обратил на запросы со стороны молодых семей. Как пояснил Черкашин, многие родители хотят, чтобы их дети воспитывались в иной культурной и нравственной среде, не принимая либеральные ценности, активно продвигаемые сегодня на Западе.

Дипломат подчеркнул, что потенциальные переселенцы по-разному оценивают собственное благосостояние, но многие видят в России хорошие экономические перспективы. Дополнительным стимулом для ряда заявителей служит привлекательность страны в качестве направления для инвестиций и открытия бизнеса.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий отмену тестирования по русскому языку для детей, родители которых участвуют в государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо этого, предлагалось освободить от сдачи экзамена детей граждан, приехавших из государств, где русский язык имеет статус государственного.

политикаобщество

