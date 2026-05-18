18 мая, 07:00

Общество

Новый сезон проекта "Улицы московские" стартует на телеканале "Москва Доверие" 18 мая

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Новый сезон проекта "Улицы московские" стартует на телеканале "Москва Доверие" 18 мая.

Ведущий программы – Андрей Соколов. Каждый выпуск посвящен конкретной улице и событиям, которые там происходили, а также интересным фактам, которые могут быть неизвестны даже местным жителям. Соколов добавил, что данный проект стал для него "крайне интересным и новым" в творческой деятельности.

"У меня были проекты телевизионные, я был ведущим. Но это история самой Москвы и города, который я очень люблю и познаю его с каждым разом все больше и больше", – отметил он.

В новом сезоне зрители узнают о Космодамианской набережной, Новинском бульваре, Тимирязевской, Автозаводской и Гончарной улицах. Ведущий подчеркнул, что особенность программы в том, что она основана на знаниях, которые нельзя получить из других источников.

По его словам, это связано с тем, что при подготовке выпуска редакторы "вытягивают самую суть" о столичных улицах.

"И эта суть непосредственно связана с визуализацией современной и исторической Москвы. То есть мы соединяем прошлое с настоящим и, надеюсь, с будущим", – заключил ведущий.

Новый сезон проекта будет выходить с понедельника по среду в 11:25.

Ранее канал "Москва Доверие" запустил для зрителей новый сезон утреннего шоу "Мой район. Место встречи" с Ольгой Кабо и Дмитрием Харатьяном.

В студию приходят творческие, спортивные и общественные деятели. Они исследуют необычные уголки столицы, раскрывают исторические тайны районов и обсуждают важные для горожан темы.

