"Пепельный свет" в небе смогут наблюдать москвичи 17–20 июня

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"Пепельный свет" Луны смогут увидеть москвичи в вечернее время с 17 по 20 июня. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Она рассказала, что это явление можно наблюдать, когда спутник Земли находится в фазе тонкого серпа. "Пепельным светом" называют небольшое свечение темной части Луны.

По словам Кравченко, это происходит из-за отражения солнечного света от поверхности Земли. Он подсвечивает Луну и возвращается к наблюдателю.

Наиболее заметно такое явление через 2–3 суток после новолуния. Максимальный эффект достигается за счет того, что Луна в этой фазе еще не очень яркая.

Ранее астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что жители столицы смогут увидеть серебристые облака в последней декаде июня. Лучше всего они будут заметны в полночь. Необычный вид им придают мелкие кристаллы льда, которые подсвечиваются Солнцем.

