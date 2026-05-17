Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство также предупредило о возможных корректировках в расписании рейсов, пояснив, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ограничения в аэропортах Московского авиаузла уже вводились 17 мая на фоне атаки БПЛА на столицу. По словам Сергея Собянина, уничтожены более 120 дронов, которые направлялись в сторону города.

Из-за мер 19 следовавших во Внуково воздушных судов не смогли сесть в аэропорту. Самолеты были отправлены на посадку в другие аэропорты. Всего на запасные аэродромы в гаванях ушел 51 самолет. По данному факту транспортная прокуратура организовала проверку.

