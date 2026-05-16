Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Жуковский

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве указали, что меры по ограничению приема и выпуска воздушных судов были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Теперь воздушные гавани возобновили работу в обычном режиме.

Аэропорт Жуковский принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами в субботу, 16 мая. Меры были связаны с ограничениями на использование воздушного пространства.

Аналогичные меры ранее действовали во Внукове. Тогда пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Ограничения вводились на фоне продолжающейся атаки вражеских БПЛА на Москву. К настоящему времени на подлете к столице уничтожено уже 50 беспилотников.

