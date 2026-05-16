Вооруженные силы России освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство подчеркнуло, что установить контроль над селами смогли подразделения группировки войск "Запад". Они провели активные действия.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской области. Взять под контроль Чайковку удалось благодаря решительным действиям подразделений "Северной" группировки войск, Чаривное было освобождено силами группировки "Восток".

Кроме того, российские силы в ответ на атаки Украины по гражданским объектам РФ нанесли один массированный и два групповых удара по предприятиям вражеского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Удары осуществлялись в период с 12 по 15 мая. Для этого применялось высокоточное оружие большой дальности.

