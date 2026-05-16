Ралли коллекционных ретроавтомобилей пройдет 16 мая в кинопарке "Москино"

В кинопарке "Москино" 16 мая состоится парад ретроавтомобилей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Парад начнется в 14:00 у торгового центра "Архангельское аутлет" и завершится около автокиновыставки. Зрители увидят 20 уникальных автомобилей. В параде в том числе участвуют машины из частных коллекций и фондов киностудий.

После исторического ралли зрители смогут сделать памятные фото с ретромашинами и посетить автокиновыставку Вадима Задорожного. В экспозиции представлено более 100 единиц техники.

Например, посетители смогут увидеть копию автомобиля ГАЗ-21 "Волга". По сюжету кинокартины "Берегись автомобиля" машина принадлежала герою Андрея Миронова. А в фильме "Три тополя на Плющихе" на этой машине ездил главный герой.

Также в числе экспонатов "Москвич-401" – машина стала символом советской семьи Тоси и Николая в мелодраме "Москва слезам не верит".

Экскурсовод выставки Ираида Сабирова рассказала, что в экспозиции есть уголок, посвященный фильму "Москва слезам не верит". Его украшением является автомобиль "Москвич-401".

"Именно так и выглядит наш легендарный "Москвич" – отреставрированный и на полном ходу. Он служит связующим звеном между прошлым и настоящим, будучи свидетелем истории эпохи и кино", – отметила Сабирова.

Автокиновыставка расположена на центральной аллее, напротив главной площади, рядом с образовательным центром.

Также торжественный парад поездов пройдет на Кольцевой линии столичного метро 16 мая. Колонной пройдут девять составов. В их числе ретропоезд "Сокольники" и "Номерной" – самая массовая серия электропоездов в мире. Впервые по Кольцевой линии проедет именной поезд "Красная стрела".