15 мая, 18:57

Магнитная буря началась на Земле

Фото: 123RF.com/alteraposto

Магнитная буря началась на Земле. Однако пока она находится на самом слабом уровне, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые уточнили, что присвоили ей ранг G1.

В РАН предупреждали, что магнитные возмущения возможны из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце, которая входит в область, откуда последняя сможет воздействовать на Землю.

Кроме того, по прогнозам экспертов, с вероятностью 50% планету может задеть край плазменного облака, выброшенного Солнцем еще 10 мая. Также в скором времени на звезде может произойти третья за текущий месяц сильная вспышка класса M.

Ранее ученые обнаружили семь групп пятен на той стороне Солнца, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки назвали достаточно слабыми, но предупредили о продолжении всплеска солнечной активности.

