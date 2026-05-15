Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 16:37

Политика

Группа Pussy Riot внесена в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Felix Hörhager (террористическая организация "Pussy Riot" запрещена в РФ)

Панк-группа Pussy Riot внесена в перечень террористических и экстремистских организаций. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Ранее суд по требованию Генпрокуратуры признал группу экстремистской. Данное дело рассматривалось в закрытом формате по требованию ГП. Тогда адвокат Pussy Riot пообещал подать жалобу на решение суда.

Участницы группы в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В результате суд приговорил Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

В сентябре 2025-го участницам Pussy Riot назначили от 8 до 13 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика