15 мая, 16:16

Общество

ФАС выдала предупреждения СДМ-банку и МТС за неполные сведения об услугах

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения ПАО "СДМ-банк" и ПАО "МТС" за предоставление неполных сведений о финансовых услугах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС указали, что при открытии срочного пополняемого вклада "Накопительный счет" СДМ-банк не указывал полную информацию об ограничениях по его пополнению. Действующие правила, как пояснили в службе, предусматривают как минимальную, так и максимальную сумму пополнения, однако в заявлении на открытие счета банк предоставил информацию только о минимальной сумме.

Что касается МТС, в сервисе "МТС Накопления" компания акцентировала внимание на высокой процентной ставке по облигациям – 16,5% годовых. При этом, как пояснили в ФАС, МТС не информировал клиентов о возможности ее изменения в следующем купонном периоде, а также не указала дату, до которой эта ставка актуальна. Данные о том, что ставка действует только в текущем купонном периоде, компания предоставляла только в разделе "Вопросы – ответы" без указания срока ее действия.

Также, как отметили в антимонопольной службе, в примере расчета цены облигации МТС сообщал клиенту, что он якобы будет получать доход по текущей ставке в каждом купонном периоде. На самом же деле это не соответствует действительности. Вместе с тем в качестве преимущества сервиса компания обратила внимание на возможность вывода денег в любой момент, тогда как фактически он может занимать до трех рабочих дней.

В этих деталях ФАС обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства. Служба потребовала от компаний разместить в официальных источниках полную информацию о предоставляемых услугах, а также впредь не допускать подобной практики. На выполнение этих требований компаниям отводится 10 дней с момента получения предупреждения. Если предупреждения не будут исполнены, служба возбудит антимонопольные дела.

В апреле МТС урегулировал спор с ФАС из-за повышения тарифов и выплатил в бюджет 634 миллиона рублей. Вместе с тем оператор вернул прежние цены на мобильную связь.

Конфликт произошел еще в 2024 году – компания подняла тарифы на мобильную связь и интернет. В конце 2025-го стороны заключили мировое соглашение, согласно которому МТС обязался компенсировать последствия повышения, вернуть условия части абонентов и вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие связи в малых населенных пунктах.

