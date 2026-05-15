15 мая, 15:40

Сервис "Самокат" сделал платной упаковку заказа

Фото: 123RF.com/surgay

Сервис доставки "Самокат" ввел фиксированный сбор за упаковку заказов в пакеты. Новое условие уже начали тестировать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там объяснили, что стоимость услуги одинакова для любых заказов – 29 рублей. Условия обслуживания прозрачны и понятны для всех покупателей, поскольку эта сумма указывается с пояснением в корзине перед оплатой.

По словам представителей сервиса, такие меры введены для поддержания аккуратной комплектации заказов, бережной упаковки и предсказуемых сроков доставки.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что потребитель может требовать возврата денег в случае задержки доставки еды. Она также рекомендовала обращать внимание на условия договора с сервисом, так как некоторые из них прописывают размер неустойки за задержку. Как правило, она составляет 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки.

