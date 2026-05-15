Трамп улетел из Китая под крики "Прощайте!"

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Американского лидера Дональда Трампа проводили из Китая криками "Прощайте!", сообщает Life.ru.

Кортеж главы Белого дома прибыл в аэропорт Пекина, где высокопоставленные чиновники и почетный караул устроили проводы.

Перед посадкой на борт Air Force One Трамп сделал прощальный жест рукой, а после его захода внутрь раздались крики.

Президент Соединенных Штатов прибыл в китайскую столицу 13 мая. Согласно данным СМИ, его сопровождали представители американского бизнеса, включая Илона Маска и Дженсена Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры главы КНР Си Цзиньпина и Трампа состоялись 14-го числа. В ходе двухчасовой беседы китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

