15 мая, 11:29Политика
Трамп улетел из Китая под крики "Прощайте!"
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Американского лидера Дональда Трампа проводили из Китая криками "Прощайте!", сообщает Life.ru.
Кортеж главы Белого дома прибыл в аэропорт Пекина, где высокопоставленные чиновники и почетный караул устроили проводы.
Перед посадкой на борт Air Force One Трамп сделал прощальный жест рукой, а после его захода внутрь раздались крики.
Президент Соединенных Штатов прибыл в китайскую столицу 13 мая. Согласно данным СМИ, его сопровождали представители американского бизнеса, включая Илона Маска и Дженсена Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.
Переговоры главы КНР Си Цзиньпина и Трампа состоялись 14-го числа. В ходе двухчасовой беседы китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.
