Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 10:06

Происшествия

СК признал 87 тыс человек потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Свыше 87 тысяч человек признаны потерпевшими в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом сообщил глава Главного военного следственного управления СК России Константин Корпусов в беседе с ТАСС.

Число потерпевших удалось установить в рамках расследования уголовных дел, связанных с обстрелами гражданской инфраструктуры приграничных и тыловых районов РФ. В частности, допрошены были порядка 206 тысяч человек, часть из которых и стали жертвами.

Корпусов подчеркнул, что расследования преступлений, совершенных украинскими военными на территории российского региона, начались с первых дней вторжения.

Войска ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном освобождении региона российскими солдатами стало известно 26 апреля 2025-го.

Владимир Путин заявлял, что в результате произошедшего противник потерял 76 тысяч солдат. Соответствующие данные президент России назвал катастрофой для Украины.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в свою очередь, уточнял, что при нападении погиб 331 мирный житель, а еще 553 человека, включая 25 детей, получили ранения. Ущерб от вторжения ВСУ превысил 3 миллиарда рублей.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика