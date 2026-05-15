Украина вернула России несколько военнопленных в критическом состоянии

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули России несколько военных в критическом состоянии – на грани жизни и смерти, сообщил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что в ходе последнего обмена Россия получила десятки человек с ампутированными конечностями. В настоящее время врачи выясняют, как именно они получили увечья – было ли этом результат ранений или "действий той стороны".

Дипломат добавил, что для этого потребуются исследования. По его мнению, тот факт, что несколько десятков военнослужащих, возвращающихся по обмену, имеют серьезные ранения, выглядит многозначительно.

Последний обмен пленными между сторонами прошел 24 апреля. На родину вернулись 193 российских бойца. Взамен Украине было передано такое же количество украинских военных.