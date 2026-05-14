14 мая, 22:00

Происшествия

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП на проспекте Мира

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура ЦАО Москвы взяла на контроль установление причин ДТП на проспекте Мира, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Там отметили, что 21-летний водитель Infiniti не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. По факту ЧП организована процессуальная проверка.

В столичном Депздраве, в свою очередь, уточнили, что всех троих пострадавших госпитализировали в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и ММНКЦ им. С. П. Боткина. Их состояние стабильное, угрозы для жизни нет.

Об аварии стало известно вечером 14 мая. Водитель серебристого Infiniti не справился с управлением и сбил людей, которые стояли на остановке общественного транспорта на проспекте Мира в районе дома 48.

Дептранс опубликовал видео момента ДТП. На кадрах видно, как автомобиль движется по полосе, после чего врезается в остановку. Затем машина выезжает обратно на проезжую часть.

