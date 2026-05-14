14 мая, 16:43

Трамп пригласил Си Цзиньпина с супругой посетить Белый дом в сентябре

Фото: ТАСС/EPA/Maxim Shemetov

Президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань посетить Белый дом 24 сентября. Об этом американский лидер объявил во время торжественного банкета в Пекине.

Трамп поблагодарил китайского лидера за прием и заявил, что будет рад принять его в Вашингтоне. При этом ориентировочно в те же даты в Нью-Йорке должна пройти Генеральная ассамблея ООН, куда традиционно съезжаются мировые лидеры.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. На следующей день состоялись переговоры американского лидера и председателя КНР. Они длились более двух часов. По словам главы Белого дома, встреча прошла "превосходно".

Си Цзиньпин заявил, что стремление Китая к национальному возрождению и желание Америки вернуть себе былое величие могут идти параллельно, принося пользу обеим сторонам. По его словам, сотрудничество между Пекином и Вашингтоном выгодно для обеих держав, тогда как конфронтация ведет к потерям.

