Песков сообщил о завершении подготовки визита Путина в Китай

Фото: kremlin.ru

Подготовка визита Владимира Путина в Китай фактически завершена. Осталось проработать лишь последние штрихи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что поездка состоится совсем скоро. Даты будут объявлены в ближайшее время.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина с официальным визитом в Китай в первой половине 2026 года. Российский лидер принял это приглашение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил, что глава государства посетит Китай в первой половине года. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

