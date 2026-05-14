Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 11:55

Политика

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что уходит в отставку. Вместе с ней посты покидает и весь ее кабинет министров, передает агентство Sputnik Латвия.

10 мая об отставке также объявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Это произошло на фоне падения двух украинских беспилотников под городом Резекне в восточной Латвии. Политик признал ответственность за случившееся за собой и за военным командованием.

Речь идет об инциденте, когда БПЛА разбились на территории нефтебазы. В результате оказались повреждены четыре резервуара. В тот момент в них не было нефтепродуктов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Спустя время МИД Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина. Дипломату вручили ноту протеста. Однако доказательств того, что дрон залетел на территорию Латвии со стороны России, приведено не было.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика