14 мая, 11:54

Политика

Вице-президент США сравнил себя с Кевином из "Один дома" во время визита Трампа в КНР

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил себя с главным героем из рождественской комедии "Один дома" после отъезда лидера страны Дональда Трампа в Китай с официальным визитом. Он признался, что в Белом доме воцарилась непривычная тишина.

"Я не путешествую с президентом... В такие дни, как сегодня, я, бывает, чувствую себя как персонаж Маколея Калкина в "Один дома", – описал свои ощущения Вэнс, слова которого приводит ТАСС.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Глава Белого дома пробудет в КНР до 15 мая. Вместе с ним прилетели основатель SpaceX Илон Маск, глава китайской Nvidia Дженсен Хуанг и госсекретарь США Марко Рубио.

Более двух часов продолжались переговоры между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Последний в ходе диалога дал понять, что ошибочные действия в отношении Тайваня могут спровоцировать открытое противостояние между США и Китаем.

политиказарубежом

