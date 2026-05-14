14 мая, 11:20

Эксперт Ахмедова: над Каспийским морем возникло оптическое явление "Фата-Моргана"

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Оптическое явление "Фата-Моргана" засняли над Каспийским морем в Дагестане. Оно появляется из-за нескольких чередующихся по плотности слоев воздуха, которые формируют линзы в атмосфере, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой рекреационной географии института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета Лейла Ахмедова.

В некоторых телеграм-каналах появились кадры с миражами над Каспийским морем. На них заметно, как восьмой цех бывшего завода "Дагдизель" парит над водой, отражается и искажается.

"Это оптическое явление в атмосфере носит название "Фата-Моргана". В сущности это набор нескольких миражей одновременно", – пояснила Ахмедова.

По словам эксперта, во время процесса происходит преломление лучей и существующие объекты приближаются к наблюдателю. Она назвала это явление очень редким, поскольку оно появляется раз в 20–30 лет.

Также Ахмедова объяснила, что данному случаю способствовали резкие колебания суточной температуры воздуха в последние дни. Теплый нагретый влажный воздух поднялся резко вверх, а на его место опустился холодный и привел к образованию линзы внутри воздушной массы.

Ранее неопознанный метеор зеленого цвета с однотонным шлейфом пронесся в небе над британским городом Ноттингем. По данным СМИ, космическое тело было видно невооруженным глазом. Ученые отметили, что пока астрономы не располагают достаточной информацией о данном явлении. Более того, небесное тело пока не удалось отнести ни к одному из известных на сегодняшний день метеорных потоков.

Песчаные дюны накрыло снегом в пустыне Сахара

