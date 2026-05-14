14 мая, 11:00

Общество

Температура в Москве может подняться до 26 градусов 17 мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура может подняться до 26 градусов в Москве в воскресенье, 17 мая. Об этом RT сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"15 мая мы будем находиться в зоне атмосферного фронта. Он проявит себя кратковременными дождями. Также возможна грозовая деятельность в течение дня. При облачной погоде ночью в Москве ожидается 12–14 градусов, а днем – 20–22 гардуса", – добавила она.

По словам синоптика, 15 мая также начнет усиливаться юго-восточный ветер. Днем он будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Кроме того, 16 мая в столице могут пойти кратковременные дожди. При этом ночью температура составит от 13 до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24 градусов. Уже в воскресенье, 17-го числа, в Москве потеплеет до 26 градусов.

"И нам надо готовиться, что начало следующей недели будет подходить под категорию "уже жаркая погода", – резюмировала Позднякова.

Метеорологическое лето уже вернулось в столицу. В среду, 13 мая, среднесуточная температура воздуха в городе составила 16,3 градуса, поэтому именно этот день можно считать началом летнего погодного периода.

При этом, согласно прогнозам, период жаркой погоды с температурой до 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. Купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая.

обществопогодагород

