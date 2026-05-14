14 мая, 08:13

Общество

Доля православных в России снизилась в 1,2 раза за 15 лет

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 2011 года доля россиян, которые идентифицируют себя как православные, сократилась с 78 до 65%, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные опроса, проведенного Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (ПСТГУ).

Из исследования следует, что в настоящее время 65% россиян считают себя православными. Еще 16% опрошенных не относят себя ни к какому вероисповеданию, а 6% придерживаются атеистических взглядов.

По данным газеты, доля православных снижается. В 2011 году, по результатам опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института, среди респондентов насчитывалось 78% православных верующих, 2% атеистов и 11% тех, кто не относил себя ни к какой религии.

Вместе с тем по состоянию на 2026 год почти каждый третий из тех, кто назвал себя православным (32%), никогда не принимает участия в религиозных службах. Издание отмечает, что разница с 2011 годом незначительная: тогда в богослужениях не участвовали 28% россиян. Всего в настоящее время 17% православных респондентов посещают службы с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. 15 лет назад таких было 28%.

Исследование проводили социологи ПСТГУ на основе опроса 1 501 человека в возрасте от 18 лет и старше в феврале и марте текущего года.

Ранее руководитель проекта "Давай повенчаемся" Константин Карагодин пояснил, что молодые люди начали чаще посещать церкви не только ради веры, но и в поисках общения, друзей и отношений. По его словам, данная тенденция особенно развита в США, однако ее подхватили и в России.

обществорелигия

