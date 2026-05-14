14 мая, 00:26

МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху в страну

Фото: ТАСС/EPA POOL/ILIA YEFIMOVICH

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выступил с официальным опровержением информации о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посещал страну в период военной кампании против Ирана. Соответствующее заявление было опубликовано на странице министерства в социальной сети X.

В Абу-Даби категорически отвергли сведения о якобы состоявшемся приеме израильского премьера или прибытии военной делегации еврейского государства. Министерство подчеркнуло, что отношения с Израилем выстраиваются строго в рамках Авраамовых соглашений, а любые утверждения о необъявленных визитах или сделках являются абсолютно безосновательными.

Ранее в СМИ появилась информация о тайной поездке Нетаньяху в ОАЭ во время недавней военной кампании. Якобы тогда в Тель-Авиве заявили, что этот визит привел к историческому прорыву в двусторонних отношениях.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

