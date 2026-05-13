13 мая, 14:54

Город

Многофункциональное спортивное ядро появится в районе Сокольники

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Многофункциональное спортивное ядро появится в столичном районе Сокольники в рамках строительства жилого квартала. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что пространство площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров будет доступно для всех жителей района. Они смогут проводить время на более чем 10 спортивных площадках.

На площади 1,3 тысячи "квадратов" построят в том числе площадки для тенниса, мини-футбола, петанка и пляжного волейбола. Кроме того, в квартале будут велосипедные дорожки и места остановок. При этом жители смогут сразу доехать до парка "Сокольники".

Все спортивные площадки получат подсветку, чтобы играть можно было и вечером. Подразумевается и создание зоны воркаута для силовых тренировок, скалодрома и площадки для игры в стритбол общей площадью порядка 500 квадратных метров.

Там же горожане смогут воспользоваться боксерской грушей, брусьями, шведскими стенками, турниками и канатом. На площадке более 180 "квадратов" разместят зоны для йоги и игры в настольный теннис. Рядом появятся парковки и стация техобслуживания велосипедов.

Все этапы возведения будут контролировать специалисты Мосгосстройнадзора. Создание спортивных площадок входит в проект строительства жилого комплекса. Инспекторы уже осмотрели конструкции, которые будут основой двух корпусов общей площадью 95,6 тысячи квадратных метров с подземной парковкой.

Ранее стало известно, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Уржумской улице на северо-востоке Москвы. На его территории будут места для индивидуальных и групповых занятий, универсальные игровые залы и административные помещения.

городстроительствоспорт

