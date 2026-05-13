Госдума приняла закон о привлечении ВС РФ к защите россиян, арестованных за рубежом

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий использовать Вооруженные силы (ВС) РФ для защиты россиян, которые были арестованы за рубежом.

Согласно действующему законодательству, президент России может привлекать ВС для выполнения задач не по их назначению. Авторы инициативы предлагают конкретизировать такие случаи и установить, что глава государства может направлять военных для защиты сограждан от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия РФ.

Проект также предусматривает, что госорганы по решению Владимира Путина будут принимать меры для защиты россиян в случае их ареста, уголовного или иного преследования судами других государств. Если закон будет подписан, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Ранее Путин подписал закон, которым запрещается выдворение иностранцев, служивших по контракту в составе ВС РФ. Вместо выдворения в отношении нарушителей будут назначать штраф или обязательные работы на 100–200 часов. Соответствующие изменения уже внесены в КоАП России.