"Лето в Москве" стартует 30 мая

30 мая стартует третий сезон масштабного событийного проекта "Лето в Москве". Он объединит свыше 500 площадок во всех округах и районах столицы, большинство из которых находится за пределами центра города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Среди основных точек притяжения – ВДНХ, кинопарк "Москино", площадь Революции и Манежная площадь, музей-заповедник "Коломенское", Парк Горького, олимпийский комплекс "Лужники".

Главная тема "Лета в Москве" в этом году: "Время быть вместе". Ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и остальных мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

"Частью главного сезонного проекта станут в том числе крупные столичные фестивали: "Театральный бульвар", "Времена и эпохи", "Усадьбы Москвы" и другие. Также горожан и туристов ждут концерты и спектакли, мастер-классы и экскурсии, выставки и кинопоказы", – отметила Сергунина.

Например, на теплый сезон запланирован V Международный московский джазовый фестиваль. На сценах парка "Зарядье", сада "Эрмитаж", Концертного зала имени П. И. Чайковского и в прочих локациях выступят свыше тысячи артистов из разных государств.

Другое яркое мероприятие – IV Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье". В программе – оперы и симфонические концерты, выдающиеся классические и современные произведения композиторов, премьеры и дебюты.

На историческом фестивале "Времена и эпохи" подготовят реконструкции событий и сражений разных периодов: от Средневековья до начала Первой мировой войны. Кроме того, для аудитории проведут занятия по аутентичным ремеслам и показательные шоу, организуют выставку.

Гостей ВДНХ этим летом приглашают на фестиваль "Наука и мороженое" с мастер-классами, музыкальными выступлениями и велопрогулками. Многообразие культур жителей регионов России и стран СНГ отразят на фестивале национального гостеприимства "Дружба народов", а на IX Международном фестивале искусств "Вдохновение" представят музыкальные и драматические спектакли, перформансы и танцевальные номера. В честь дня рождения главной выставки страны состоится ежегодный автофестиваль "ПроДвижение" – посетителей ждет экспозиция современных и ретроавтомобилей.

В разных районах в течение лета будут проводить патриотические акции, встречи с участниками специальной военной операции, героями России и представителями Российского военно-исторического общества. Кроме того, продолжат работу "Домики добра" проекта "Москва помогает". В них можно передать подарки бойцам на фронт и жителям новых регионов, а также подопечным зооприютов.

Для любителей активного отдыха на фестивальных площадках "Московских сезонов" уже работают десятки спортивных пространств. Среди них скейт-парки, локации для игры в стритбол, футбол и волейбол, корты для падел-тенниса – дисциплины, сочетающей большой теннис и сквош, в которой используется литая ракетка. Для удобства горожан действуют пункты проката самокатов, а еще мячей и прочего инвентаря.

Присоединиться к проекту и провести собственные мероприятия вновь смогут и предприниматели. В летнем сезоне 2025 года свои программы организовало свыше 1,9 тысячи компаний – на 73% больше, чем в 2024-м.

Всего за предыдущий сезон "Лета в Москве" для горожан и туристов прошло более 122 тысяч культурных, спортивных и развлекательных событий. Они объединили 64 миллиона участников. Кроме того, в сравнении с 2024-м посещаемость многих столичных площадок выросла на 10–20%.

Ранее проект "Лето в Москве" открыл прием заявок для бизнеса сферы торговли и общепита. Предпринимателям предоставят торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов".

Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.

