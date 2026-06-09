Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 20:32

Политика
Главная / Новости /

Euronews: ЕК предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций против России

ЕК предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций против России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Европейская комиссия предложила включить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новый, 21-й по счету пакет санкций против России. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на трех осведомленных дипломатов.

В публикации отмечается, что это уже вторая попытка Брюсселя внести главу РПЦ в черные списки. В 2022 году аналогичное решение было заблокировано Венгрией.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила предложения по 21-му санкционному пакету против России. ЕК предложила запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в Вооруженных силах РФ с начала СВО в 2022 году, а также ввести ограничения на энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.

В частности, впервые может быть введен полный запрет криптоактивных сервисов третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в санкционный список хотят включить 30 СПГ-судов, порты, аэропорты и НПЗ, работающие с российской нефтью, при этом потолок цен на нее решено сохранить до января 2027 года из-за "рыночного шока" после перекрытия Ормузского пролива.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикарелигия

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

Как защитить аккаунт на маркетплейсе от детей?

Каждый член семьи должен иметь собственный девайс с заранее предустановленным детским режимом

Читать
закрыть

Нужно ли вводить мини-отпуска школьников во время учебного года?

Эксперты уточняют: в России подобная практика вполне себе существует

Читать
закрыть

Почему российские компании возвращают бывших сотрудников?

Эксперты уверены: за последние полгода компании оптимизировались

Читать
закрыть

Почему россияне доверяют судьбу ботам-астрологам?

Популярные экспресс-расклады и гороскопы обходятся всего в несколько сотен рублей

Читать
закрыть

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика