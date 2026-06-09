Euronews: ЕК предложила включить патриарха Кирилла в 21-й пакет санкций против России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Европейская комиссия предложила включить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новый, 21-й по счету пакет санкций против России. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на трех осведомленных дипломатов.

В публикации отмечается, что это уже вторая попытка Брюсселя внести главу РПЦ в черные списки. В 2022 году аналогичное решение было заблокировано Венгрией.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила предложения по 21-му санкционному пакету против России. ЕК предложила запретить въезд в Евросоюз всем, кто служил в Вооруженных силах РФ с начала СВО в 2022 году, а также ввести ограничения на энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.

В частности, впервые может быть введен полный запрет криптоактивных сервисов третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в санкционный список хотят включить 30 СПГ-судов, порты, аэропорты и НПЗ, работающие с российской нефтью, при этом потолок цен на нее решено сохранить до января 2027 года из-за "рыночного шока" после перекрытия Ормузского пролива.