13 мая, 10:32

Наука

Магнитная буря возможна на Земле 15 мая

Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 15 мая. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уточняется, что магнитные возмущения возможны из-за воздействия крупной корональной дыры на Солнце, которая входит в область, откуда последняя сможет воздействовать на планету.

С вероятностью 85% ожидаются магнитные бури среднего уровня от G1 до G2, а с вероятностью 15% магнитосфера удержится в желтой (возмущения) или зеленой (спокойное состояние) зоне.

В это же время с вероятностью 50% Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного Солнцем еще 10 мая. Также в скором времени на звезде может произойти третья за текущий месяц сильная вспышка класса M.

"Если область сумела за эти три дня накопить энергии на новый взрыв, то он может произойти уже сегодня или завтра (13 или 14 мая. – Прим. ред.) с прямым ударом по Земле. Видимых предвестников новой вспышки при этом пока не наблюдается", – добавили ученые.

Ранее на Солнце фиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М, ее регистрировали в группе пятен 4421. Позже ученые выявили еще одну сильную вспышку. Длительность возмущений составила 70 минут.

