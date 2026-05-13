13 мая, 10:32

Китай и Таджикистан заключили Договор о вечной дружбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Договор о вечной дружбе после состоявшихся переговоров в Пекине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера.

"Как было отмечено, главным девизом этого документа является: "Друзья навеки, враги никогда", – сказано в сообщении.

Всего ими был подписан 31 документ. Лидеры двух государств договорились создать Центр искусственного интеллекта, модернизировать КПП "Кулма" и инвестировать в "зеленые" минералы.

Кроме того, Таджикистан собирается поставлять в Китай мясо и фрукты, а также построить совместный агротехнопарк. Помимо этого, страны планируют сотрудничать в сфере культуры, СМИ и безопасности.

Ранее в Кремле сообщали о подготовке визита Владимира Путина в Китай. Сроки поездки будут объявлены заблаговременно. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что визит российского лидера в Китай состоится в первой половине 2026 года.

