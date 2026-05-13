Клубника в России подешевела почти на треть за месяц

Стоимость килограмма клубники в российских магазинах в середине мая опустилась до 800 рублей, что оказалось ниже апрельских цен на 28%. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Тогда (в прошлом месяце. – Прим. ред.) цены на килограмм клубники начинались от 1 120 рублей", – отметил он.

Эксперт связал падение стоимости с поступлением на прилавки первого урожая и увеличением предложения. В частности, обычно в начале мая доля отечественной клубники в ассортименте сетей составляет около 40%, однако по мере наступления сезона этот показатель растет.

Уже к лету российская клубника займет основную часть полки, а в межсезонье стартуют поставки из Египта, Йемена и Молдавии.

Вместе с тем Богданов обратил внимание на стабильный рост спроса на ягоды в стране на протяжении нескольких лет. По оценкам торговых сетей АКОРТ, ежегодное увеличение составляет 8–12% в натуральном выражении.

Основной причиной этого тренда является стремление к здоровому образу жизни: ягоды пользуются популярностью как полезный продукт с высокой питательной ценностью, и потребители все чаще включают их в свой рацион.

В начале мая в крупных торговых сетях была представлена от одной до четырех разновидностей клубники в упаковках весом 200–250 граммов, а также в различных ягодных смесях.

Дальнейшая динамика цен и спроса будет зависеть от объема урожая в российских регионах и скорости его поступления на рынок. Как пояснил Богданов, увеличение предложения отечественной ягоды приведет к расширению ассортимента и стабилизации цен.

При выборе клубники диетолог Анна Белоусова ранее рекомендовала обращать внимание на ее внешний вид. Например, важно, чтобы ягода имела характерный сладкий и насыщенный аромат с земляничными нотками, без запаха химикатов. Причем на наличие последних моут указывать осы у прилавка.