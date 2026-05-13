Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 03:28

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: суд заочно арестовал обвиняемого в атаках на объекты в Туапсе командира ВСУ

Суд заочно арестовал обвиняемого в атаках на объекты в Туапсе командира ВСУ – СМИ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Владимировича Щепцова (внесен на территории РФ в список террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Щепцов обвиняется в совершении атаки на гражданскую морскую инфраструктуру в акватории Черного моря в городе Туапсе.

48-летний военнослужащий объявлен в федеральный и международный розыск в рамках дела о терактах. В России ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также, согласно решению суда, срок ареста Щепцова на 2 месяца будет исчисляться не с момента вынесения вердикта, а с даты задержания обвиняемого на территории РФ или его экстрадиции.

Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию нефтекомплекса в Туапсе фрагменты БПЛА привели к пожару, который перекинулся на двухэтажный дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В связи с этим в Туапсинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жителей домов, расположенных у очага возгорания, эвакуировали.

Основной очаг пожара локализовали утром 29 апреля, а полностью потушили 30 апреля.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика