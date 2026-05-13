ТАСС: суд заочно арестовал обвиняемого в атаках на объекты в Туапсе командира ВСУ

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Владимировича Щепцова (внесен на территории РФ в список террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Щепцов обвиняется в совершении атаки на гражданскую морскую инфраструктуру в акватории Черного моря в городе Туапсе.

48-летний военнослужащий объявлен в федеральный и международный розыск в рамках дела о терактах. В России ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также, согласно решению суда, срок ареста Щепцова на 2 месяца будет исчисляться не с момента вынесения вердикта, а с даты задержания обвиняемого на территории РФ или его экстрадиции.

Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию нефтекомплекса в Туапсе фрагменты БПЛА привели к пожару, который перекинулся на двухэтажный дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В связи с этим в Туапсинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Жителей домов, расположенных у очага возгорания, эвакуировали.

Основной очаг пожара локализовали утром 29 апреля, а полностью потушили 30 апреля.