12 мая, 22:34

Роспотребнадзор усилил контроль для недопущения завоза хантавируса Андес

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор совместно с погранслужбой усилил пропускной контроль на границе для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем канале в MAX.

Также для оценки и минимизации рисков используется система "Периметр".

Известно, что природным переносчиком хантавируса Андес является карликовый рисовый хомяк. Российский климат для него неприемлем, что снижает риск его появления в стране. При этом известный в РФ вариант хантавируса вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

"С начала года вспышек ГЛПС на территории страны не зафиксировано, ситуация стабильная и контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи", – подчеркнули в ведомтсве.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, в мае 2026 года. Один из случаев заражения выявили в Швейцарии.

Затем сообщалось о зараженном, выявленном в Нидерландах. Позже Минздрав Испании подтвердил заболевание у женщины в Аликанте. Еще одним заболевшим оказался пассажир из США.

По последним данным, в общей сложности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

