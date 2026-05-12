12 мая, 21:41

Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины очень близок к завершению

Фото: whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что конфликт на Украине "очень близок" к своему завершению.

По словам главы Белого дома, он готов сделать все необходимое для разрешения украинского конфликта. Так он прокомментировал вопрос журналистов о возможности поездки в Россию до конца года.

"Эта война становится все ближе к завершению, верьте или нет, она все ближе. И мы думаем, что в итоге придем к соглашению между Россией и Украиной", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Ранее президент США заявил о готовности отправить переговорщиков по Украине в Москву. Глава Белого дома также выступил за значительное продление перемирия между Москвой и Киевом.

Владимир Путин 9 мая указал, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. Российский лидер добавил, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это, в первую очередь, дело двух стран.

