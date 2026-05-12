12 мая, 21:17

Эксперт Трофимов: зубная паста в таблетках выполнена на основе натуральных компонентов

Россиянам назвали преимущества зубной пасты в таблетках

Фото: 123RF.com/fotohelin

Зубная паста в таблетках является полноценным чистящим средством. Она сделана на основе натуральных составов растительного происхождения, сообщает "Радио 1" со ссылкой на директора производственного отдела одной из компаний Игоря Трофимова.

Он объяснил, что во рту таблетка растворяется и превращается в пену, которой можно чистить зубы. При этом она не вытекает, не засыхает и остается стойкой к температурам, поскольку в ее составе отсутствует вода.

Трофимов подчеркнул, что в классических тюбиках содержатся композитные материалы, и они не поддаются вторичной переработке. Паста в таблетках же имеет пластиковую банку (ПЭТ), которую можно сдать на переработку или применить повторно.

"Несмотря на "военное" происхождение, главными потребителями новинки могут стать гражданские. Продукт имеет большой потенциал для развития", – добавил эксперт.

Ранее в России разработали первый ГОСТ по абразивности зубных паст. Стандарт носит добровольный характер и вступит в силу с 1 июня. Абразивность зубной пасты является одним из основных показателей, влияющих на качество продукции и ее безопасность для зубной эмали.

"Качество жизни": стоматолог рассказала об ошибках при уходе за зубами

