Врач Яковлев рекомендовал убрать информационный фон для нормализации сна

Напряженная геополитическая ситуация, тревожная информационная повестка и интернет-блокировки могут привести к стрессу и нарушению сна. В такой ситуации полезно прилагать усилия для соблюдения режима отдыха, сообщил в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Дмитрий Яковлев.

Он посоветовал исключить информационный фон, напрягающий сознание и состояние, а также убрать факторы, которые вводят организм в стресс. Яковлев также рекомендовал не пользоваться гаджетами перед сном или посмотреть в них спокойный и развлекательный контент.

"То есть не акцентироваться на каких-то информационных поводах, факторах стресса хотя бы за час, а лучше два часа до сна", – отметил врач.

Также сомнолог призвал ложиться спать и вставать в одно и то же время.

Ранее врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что авитаминоз и стресс могут стать причиной возникновения проблем со сном весной. По ее словам, весной в целом спать хочется меньше, чем зимой, потому что световой день увеличивается, снижая выработку гормона сна – мелатонина. Эксперт порекомендовала сдать анализы для проверки уровня витаминов и микроэлементов и при наличии дефицитов заняться их восполнением.

